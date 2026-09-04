Эксперт назвал опасным отказ от пароля в пользу биометрии

Использовать только отпечаток пальца или распознавание лица для разблокировки смартфона не стоит. Об этом NEWS.ru сообщил старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов «МегаФона» Борис Лопатин. По словам специалиста, биометрические технологии достаточно надежны при правильной реализации, однако их лучше использовать вместе с сильным код-паролем.

Использовать только отпечаток пальца или распознавание лица для разблокировки смартфона не стоит. Об этом NEWS.ru сообщил старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов «МегаФона» Борис Лопатин.

По словам специалиста, биометрические технологии достаточно надежны при правильной реализации, однако их лучше использовать вместе с сильным код-паролем.

Эксперт отметил, что уровень защиты зависит от конкретной технологии. Современные системы распознавания лица используют дополнительные датчики, а более простые решения могут быть менее устойчивы к попыткам разблокировки с помощью фотографии или видео.

При этом пароль в случае необходимости можно изменить, а биометрические данные заменить нельзя. Поэтому эксперт рекомендует сочетать биометрию с надежным код-паролем.