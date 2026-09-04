ЦБ снизил курс доллара на 5 сентября

Банк России установил официальные курсы валют на субботу, 5 сентября. Все три основные иностранные валюты немного подешевели. Курс юаня снизился на 3 копейки и составил 12,88 рубля. Доллар подешевел на 30 копеек — до 86,59 рубля. Евро снизился на 3 копейки — до 100,57 рубля.

Банк России установил официальные курсы валют на субботу, 5 сентября. Все три основные иностранные валюты немного подешевели.

Курс юаня снизился на 3 копейки и составил 12,88 рубля. Доллар подешевел на 30 копеек — до 86,59 рубля. Евро снизился на 3 копейки — до 100,57 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.