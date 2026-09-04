Bloomberg: ЕС планирует ввести новые ограничения против России

Евросоюз планирует ввести новые ограничения против России. По информации Bloomberg, представители стран ЕС проведут встречи в ближайшие недели, чтобы обсудить дополнительные меры, передает «Абзац». Одним из предложений стало ужесточение выдачи туристических виз для россиян. Политики также рассматривают новые правила для российских дипломатов и санкции против судов, которые относятся к «теневому флоту». Ранее представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт сообщил, что ЕС готовит визовые ограничения из-за «враждебных действий» России. Количество выданных виз россиянам уже снизилось с миллионов до 618 тысяч в 2025 году.

Евросоюз планирует ввести новые ограничения против России. По информации Bloomberg, представители стран ЕС проведут встречи в ближайшие недели, чтобы обсудить дополнительные меры, передает «Абзац».

Одним из предложений стало ужесточение выдачи туристических виз для россиян. Политики также рассматривают новые правила для российских дипломатов и санкции против судов, которые относятся к «теневому флоту».

Ранее представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт сообщил, что ЕС готовит визовые ограничения из-за «враждебных действий» России. Количество выданных виз россиянам уже снизилось с миллионов до 618 тысяч в 2025 году.

Отмечается, что эти предложения появились после инцидента в Германии, когда у аэропорта Лейпциг/Галле нашли беспилотник со взрывчаткой рядом с украинским самолетом. Немецкие власти связали это с Москвой, и в ЕС поддержали идею дополнительных ограничений для российских туристов.

Российское посольство в Германии назвало обвинения провокацией и заявило, что Москва против новых мер. Президент Путин потребовал от Германии доказательства своих обвинений.