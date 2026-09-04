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«Аэрофлот» раскрыл, когда в российских самолетах появится интернет
Интернет на борту российских самолетов может стать реальностью в 2027—2028 годах, сообщил глава «Аэрофлота» Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме, передает «Абзац». Он отметил, что новая технология будет внедрена в первую очередь на отечественных самолетах МС-21. «Пока не тестируем, но к этому готовимся», — добавил он, отвечая на вопрос о запуске сервиса. В мае 2024 года «Аэрофлот» и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве с аэрокосмической компанией «Бюро 1440», которая занимается развитием группировки низкоорбитальных спутников. После развертывания этой группировки пассажиры смогут пользоваться интернетом во время полета.

Интернет на борту российских самолетов может стать реальностью в 2027—2028 годах, сообщил глава «Аэрофлота» Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме, передает «Абзац».

Он отметил, что новая технология будет внедрена в первую очередь на отечественных самолетах МС-21.

«Пока не тестируем, но к этому готовимся», — добавил он, отвечая на вопрос о запуске сервиса.

В мае 2024 года «Аэрофлот» и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве с аэрокосмической компанией «Бюро 1440», которая занимается развитием группировки низкоорбитальных спутников. После развертывания этой группировки пассажиры смогут пользоваться интернетом во время полета.