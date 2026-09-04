394 ребенка попали в детский травмпункт в Рязани за неделю

114 детей обратились с переломами, 168 — с ушибами и растяжениями, 85 — с ранами, семь — с черепно-мозговой травмой. 16 несовершеннолетних рязанцев покусали животные. После ДТП в травмпункт попали трое детей. С ожогами обратился один пациент.

За прошедшую неделю, с 28 августа по 4 сентября, в травматологический пункт ОДКБ имени Н. В Дмитриевой поступили 394 ребенка. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.

114 детей обратились с переломами, 168 — с ушибами и растяжениями, 85 — с ранами, семь — с черепно-мозговой травмой.

16 несовершеннолетних рязанцев покусали животные. После ДТП в травмпункт попали трое детей. С ожогами обратился один пациент.