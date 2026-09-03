Житель Сапожка получил штраф за нападение на полицейского

По данным суда, в мае 2026 года 34-летний пьяный мужчина отказался проехать в отделение, сорвал с куртки полицейского погоны и ударил его по лицу. Суд назначил общий штраф в размере 50 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Житель Сапожка получил штраф за нападение на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным суда, в мае 2026 года 34-летний пьяный мужчина отказался проехать в отделение, сорвал с куртки полицейского погоны и ударил его по лицу.

Суд назначил общий штраф в размере 50 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.