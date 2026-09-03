ВС России в Черном море поразили два судна с военным имуществом для ВСУ

Российские войска нанесли удары ударными беспилотниками по морским судам в Черном море, сообщили в Министерстве обороны РФ. В результате атак поражено судно типа «сухогруз», на борту которого находились вооружение и боеприпасы, а также контейнеровоз, перевозивший военное имущество. В Минобороны отметили, что вооруженные силы России продолжают осуществлять групповые удары по морским судам и объектам портовой инфраструктуры, которые задействованы в интересах Вооруженных Сил Украины.

Российские войска нанесли удары ударными беспилотниками по морским судам в Черном море, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В результате атак поражено судно типа «сухогруз», на борту которого находились вооружение и боеприпасы, а также контейнеровоз, перевозивший военное имущество.

В Минобороны отметили, что вооруженные силы России продолжают осуществлять групповые удары по морским судам и объектам портовой инфраструктуры, которые задействованы в интересах Вооруженных Сил Украины.