Власти заявили, что ситуация с топливом улучшилась

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация с топливом на этой неделе улучшилась. Власти продолжают мониторить ситуацию. Он добавил, что Россия сбалансирует рынок топлива за счет роста производства на НПЗ и дополнительного импорта бензина.