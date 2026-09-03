В Скопине врачи «Поезда здоровья» осмотрели 181 ребенка

В Скопин 3 сентября прибыл первый детский «Поезд здоровья». За один день специалисты осмотрели 181 ребенка. Об этом сообщили в региональном минздраве. В составе мобильной бригады работали восемь врачей. В том числе из Областной детской клинической больницы приехали детский кардиолог, ортопед-травматолог и невролог. Также прием вели местные специалисты.

В Скопин 3 сентября прибыл первый детский «Поезд здоровья». За один день специалисты осмотрели 181 ребенка. Об этом сообщили в региональном минздраве.

В составе мобильной бригады работали восемь врачей. В том числе из Областной детской клинической больницы приехали детский кардиолог, ортопед-травматолог и невролог. Также прием вели местные специалисты.

По итогам осмотров трех детей направили на госпитализацию в Областную детскую клиническую больницу. Еще 19 пациентов получили направления на консультации и дополнительные обследования.

Каждый врач узкой специализации принял более 15 детей. В региональном правительстве отметили, что это подтверждает востребованность выездных приемов.