В рязанском ЦПКиО появится детская площадка с зоной для водных игр и амфитеатром

Первый этап включает создание детской площадки площадью около 1800 м², финансируемой благотворительным фондом Колесникова. Она будет включать зоны для водных игр, более ста единиц игрового оборудования, амфитеатр, пандус и навес, удобные для детей разных возрастов и маломобильных посетителей. Второй этап касается благоустройства участка со стороны улицы Братиславской за счет бюджетных средств. Здесь планируется создать дорожную сеть, парковку, освещение, видеонаблюдение, установить малые архитектурные формы и обустроить площадку для выгула собак. Уже завершены работы по удалению аварийных деревьев, обрезке крон и подготовке почвы. Посеян газон и высажены новые растения, которые хорошо прижились благодаря поливу.

В ЦПКиО продолжаются работы по благоустройству. Как отметил глава администрации Рязани Борис Ясинский, в этом году они проходят в два этапа.

Первый этап включает создание большой детской площадки, финансируемой благотворительным фондом Колесникова. Площадка займет около 1800 м² и будет включать зоны для водных игр, более ста единиц игрового оборудования, амфитеатр, пандус и навес. Она будет удобна для детей разных возрастов и маломобильных посетителей.

Второй этап касается благоустройства участка со стороны улицы Братиславской за счет бюджетных средств. Здесь планируется сделать дорожно-тропиночную сеть, парковку, освещение и видеонаблюдение, установить малые архитектурные формы, обустроить площадку для выгула собак и провести озеленение.

Отмечается, что уже завершены работы по удалению аварийных деревьев, обрезке крон и подготовке почвы. Также посеян газон и высажены новые растения, которые хорошо прижились благодаря ежедневному поливу.