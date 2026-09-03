В рязанском ЦПКиО появится детская площадка с зоной для водных игр и амфитеатром

В ЦПКиО продолжаются работы по благоустройству. Как отметил глава администрации Рязани Борис Ясинский, в этом году они проходят в два этапа.
Первый этап включает создание большой детской площадки, финансируемой благотворительным фондом Колесникова. Площадка займет около 1800 м² и будет включать зоны для водных игр, более ста единиц игрового оборудования, амфитеатр, пандус и навес. Она будет удобна для детей разных возрастов и маломобильных посетителей.
Второй этап касается благоустройства участка со стороны улицы Братиславской за счет бюджетных средств. Здесь планируется сделать дорожно-тропиночную сеть, парковку, освещение и видеонаблюдение, установить малые архитектурные формы, обустроить площадку для выгула собак и провести озеленение.
Отмечается, что уже завершены работы по удалению аварийных деревьев, обрезке крон и подготовке почвы. Также посеян газон и высажены новые растения, которые хорошо прижились благодаря ежедневному поливу.