В Рязанской области утвердили перечень опасных инвазивных растений

В Рязанской области утвердили перечень опасных инвазивных растений. Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости». В перечень вошли борщевик Сосновского и клен ясенелистный, также известный как клен американский. Документ обязывает принимать меры по выявлению, предотвращению распространения и уничтожению этих видов.