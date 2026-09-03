В Рязанской области стартовал рейд Госавтоинспекции

В четверг, 3 сентября, в Рязанской области проводится рейд, направленный на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами. Отмечается, что его проводят в целях профилактики ДТП.