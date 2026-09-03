В Рязанской области произошел крупный пожар на поле
Инцидент произошел вечером в деревне Пупкино Захаровского округа. Загорелись тюки соломы в поле. В тушении участвовали 4 человека, 2 единицы техники. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Огнем уничтожены тюки соломы.
В Рязанской области произошел крупный пожар на поле. Об этом сообщает региональное МЧС.
Инцидент произошел вечером в деревне Пупкино Захаровского округа. Загорелись тюки соломы в поле.
В тушении участвовали 4 человека, 2 единицы техники.
Площадь пожара составила 900 квадратных метров.
Огнем уничтожены тюки соломы.