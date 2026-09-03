В Рязанской области подростки повредили горку на детской площадке

Отмечается, что инцидент произошел в Берёзовом парке в Кораблине. Как указали в ведомстве, трое молодых людей оторвали часть пластиковой горки. Все это они снимали на телефон. «Камеры работают, записи изучаются — этих „героев“ мы найдём. Ущерб придётся возместить, а за вандализм предусмотрена ответственность», — указали в райадминистрации.

В Кораблине подростки повредили горку на детской площадке. Об этом сообщили 2 сентября в соцсетях райадминистрации.

Отмечается, что инцидент произошел в Берёзовом парке в Кораблине.

Как указали в ведомстве, трое молодых людей оторвали часть пластиковой горки. Все это они снимали на телефон.

«Камеры работают, записи изучаются — этих „героев“ мы найдём. Ущерб придётся возместить, а за вандализм предусмотрена ответственность», — указали в райадминистрации.

Фото и видео: группа администрации Кораблинского округа в «ВК».