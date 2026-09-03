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Прокуратура проверила выполнение капремонта девяти зданий в Рязанской области
Прокуратура Ухоловского района проверила, как выполняется программа капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщили на сайте ведомства. По плану на 2026 год в округе должны отремонтировать девять зданий, включая ремонт фасадов, фундаментов и электросетей. В ходе проверки выяснили, что работы выполнены только на 40%. Поскольку дома должны быть готовы к 10 сентября 2026 года, прокурор предупредил руководство Фонда капремонта и подрядчиков о недопустимости срыва сроков. Прокуратура продолжит следить за выполнением программы капитального ремонта.

Прокуратура Ухоловского района проверила, как выполняется программа капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщили на сайте ведомства.

По плану на 2026 год в округе должны отремонтировать девять зданий, включая ремонт фасадов, фундаментов и электросетей.

В ходе проверки выяснили, что работы выполнены только на 40%. Поскольку дома должны быть готовы к 10 сентября 2026 года, прокурор предупредил руководство Фонда капремонта и подрядчиков о недопустимости срыва сроков.

Прокуратура продолжит следить за выполнением программы капитального ремонта.