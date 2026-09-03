В Рязанской области горел жилой дом
Пожар произошел вечером 1 сентября в рабочем посёлке Гусь-Железный Касимовского округа. Горел жилой дом. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. В тушении участвовали 5 человек, 2 единицы техники. Огнём повреждена комната.
В Рязанской области горел жилой дом. Об этом сообщает региональное МЧС.
Пожар произошел вечером 1 сентября в рабочем посёлке Гусь-Железный Касимовского округа. Горел жилой дом. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.
В тушении участвовали 5 человек, 2 единицы техники. Огнём повреждена комната.