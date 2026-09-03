В Рязани женщина перебрала с алкоголем и попала в больницу с инсультом

По данным ведомства, супруг обнаружил женщину дома без сознания и вызвал скорую. Медики заподозрили инсульт и доставили женщину в ОКБ. При сборе анамнеза выяснилось, что пациентка с повышенным холестерином накануне перебрала с алкоголем. При этом она курила и не соблюдала рекомендации терапевта, указали в минздраве. Женщину подготовили к тромболизису. По словам заведующего рентгеноперационным ангиографическим кабинетом регионального сосудистого центра Дмитрия Сурова, такая методика способна возобновить кровоток и уберечь клетки головного мозга. Но ее эффективность возможна только в короткий промежуток времени сразу после начала приступа.

В ОКБ за 85 минут спасли пациентку с инсультом. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

По данным ведомства, супруг обнаружил женщину дома без сознания и вызвал скорую. Медики заподозрили инсульт и доставили женщину в ОКБ.

При сборе анамнеза выяснилось, что пациентка с повышенным холестерином накануне перебрала с алкоголем. При этом она курила и не соблюдала рекомендации терапевта, указали в минздраве.

Женщину подготовили к тромболизису. По словам заведующего рентгеноперационным ангиографическим кабинетом регионального сосудистого центра Дмитрия Сурова, такая методика способна возобновить кровоток и уберечь клетки головного мозга. Но ее эффективность возможна только в короткий промежуток времени сразу после начала приступа.

Инсульт прошел без последствий. Пациентка выписана.