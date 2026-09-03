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В Рязани велосипедист попал под колеса «Патриота»
ДТП произошло утром 2 сентября вблизи дома № 53/2 по Первомайскому проспекту. 23-летний рязанец, управляя автомобилем УАЗ «Патриот», сбил 48-летнего велосипедиста. Мужчина с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Рязани велосипедист попал под колеса «Патриота». Об этом сообщает региональное УМВД.

ДТП произошло утром 2 сентября вблизи дома № 53/2 по Первомайскому проспекту. 23-летний рязанец, управляя автомобилем УАЗ «Патриот», сбил 48-летнего велосипедиста.

Мужчина с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.