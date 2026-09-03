В Рязани ремонт подъезда в критическом состоянии назначили на 2028 год

Жители дома на улице Ленинского Комсомола № 6, корпус 1 пожаловались на состояние подъезда. Соответствующие комментарии появились в социальных сетях губернатора Павла Малкова. «В подъезде мусор, грязь, вонь, темнота, антисанитария, сломанные почтовые ящики», — сообщил рязанец о состоянии подъезда. На требование привести в порядок подъезд УК ответила, что эти работы включены в план на четвертый квартал 2028 года. Почтовые ящики согласно документу отремонтируют раньше — в четвертом квартале 2026 года.

Жители дома на улице Ленинского Комсомола № 6, корпус 1 пожаловались на состояние подъезда. Соответствующие комментарии появились в социальных сетях губернатора Павла Малкова.

«В подъезде мусор, грязь, вонь, темнота, антисанитария, сломанные почтовые ящики», — сообщил рязанец о состоянии подъезда.

Также батареи находятся в аварийном состоянии, отремонтировать их обещали еще в июне 2024 года, однако работы так и не начались, — утверждает жилец. Все заявки, по его мнению, заканчиваются формальными отписками и игнорированием.

Житель прикрепил ответ от УК «Зеленая Роща» на обращение жильцов, в котором сообщили, что: «Места общего пользования в многоквартирном доме № 6, корп. 1, по ул. Ленинского Комсомола в г. Рязани находятся в удовлетворительном состоянии».

При проверке управляющая компания проверила и канализацию из-за жалоб и обращений. В письме сообщили:

«Засор канализации вызван низкой культурой пользования системой водоотведения жильцами дома, а именно в смотровых колодцах системы водоотведения обнаружено множество посторонних предметов: тряпки, предметы личной гигиены, пищевые отходы и т. д. Сотрудниками управляющей организации своевременно выполнены работы по прочистке внутренней системы водоотведения».

При этом внутреннюю сеть прочистили, а наружный засор, находящийся в зоне ответственности «Водоканала», пообещали устранить после промывки.

На требование привести в порядок подъезд УК ответила, что эти работы включены в план на четвертый квартал 2028 года. Почтовые ящики согласно документу отремонтируют раньше — в четвертом квартале 2026 года.