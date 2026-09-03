В Рязани помогли 89-летнему мужчине во время обострения хронической болезни

89-летний рязанец Дмитрий Иванов выразил благодарность молодому фельдшеру скорой помощи Михаилу Иванову. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. В конце августа, когда у пенсионера произошло обострение хронического заболевания, на помощь ему приехала бригада скорой помощи, в составе которой был Михаил. По словам Дмитрия Ивановича, фельдшер быстро взял ситуацию под контроль и выполнил все необходимые процедуры с высокой точностью. «Меня тронуло не только его мастерство, но и искреннее желание помочь», — отметил рязанец. Он также выразил надежду на то, что в скорой помощи работают квалифицированные специалисты, которые готовы прийти на помощь в трудную минуту.

89-летний рязанец Дмитрий Иванов выразил благодарность молодому фельдшеру скорой помощи Михаилу Иванову. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В конце августа, когда у пенсионера произошло обострение хронического заболевания, на помощь ему приехала бригада скорой помощи, в составе которой был Михаил.

По словам Дмитрия Ивановича, фельдшер быстро взял ситуацию под контроль и выполнил все необходимые процедуры с высокой точностью.

«Меня тронуло не только его мастерство, но и искреннее желание помочь», — отметил рязанец.

Он также выразил надежду на то, что в скорой помощи работают квалифицированные специалисты, которые готовы прийти на помощь в трудную минуту.