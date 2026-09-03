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В Рязани осудят курьера мошенников за хищение 1,5 млн у местной жительницы
Согласно материалам дела, фигурант, временно проживавший в Москве, в июле 2026 года разместил в интернете резюме. Неизвестные предложили ему вакансию курьера по «доставке ценных бумаг». В действительности речь шла об изъятии денег у обманутых граждан. Обвиняемый согласился. Вскоре он отправился в Рязань. Следствием установлено, что 37-летней потерпевшей звонили неизвестные. Злоумышленники представились сотрудниками Росфинмониторинга и портала «Госуслуги» и сообщили ложные сведения, что с ее счетов в банке пытались снять деньги. Мошенники настояли, что нужно положить 1,5 млн рублей на «безопасный» счет. Обвиняемый забрал пакет с деньгами.

В Рязани осудят уроженца Бурятии за хищение 1,5 млн рублей у женщины. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Согласно материалам дела, фигурант, временно проживавший в Москве, в июле 2026 года разместил в интернете резюме. Неизвестные предложили ему вакансию курьера по «доставке ценных бумаг». В действительности речь шла об изъятии денег у обманутых граждан. Обвиняемый согласился. Вскоре он отправился в Рязань.

Следствием установлено, что 37-летней потерпевшей звонили неизвестные. Злоумышленники представились сотрудниками Росфинмониторинга и портала «Госуслуги» и сообщили ложные сведения, что с ее счетов в банке пытались снять деньги. Мошенники настояли, что нужно положить 1,5 млн рублей на «безопасный» счет. Обвиняемый забрал пакет с деньгами и вскоре передал его другому курьеру. За свои услуги молодой человек получил от кураторов пять тысяч рублей.

Затем злоумышленника задержали в Москве рязанские полицейские.

Расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) завершено. Материалы направлены в суд.