В Рязани на фасаде пятиэтажки появились мокрые пятна из-за протечки

Речь идет о доме № 34, корпус 2, на улице Высоковольтной. По словам рязанки, там три года не могут устранить течь стояка холодного водоснабжения. Она утверждает, что вода периодически просачивается с 4‑го этажа и попадает в квартиру на 2‑м. Женщина отметила, что жильцы просили УК устранить проблему, но она до сих пор не решена.

В Рязани на фасаде пятиэтажки появились мокрые пятна из-за протечки. Об этом 2 сентября РЗН.инфо сообщили читатели.

Речь идет о доме № 34, корпус 2, на улице Высоковольтной. По словам рязанки, там три года не могут устранить течь стояка холодного водоснабжения. Она утверждает, что вода периодически просачивается с 4‑го этажа и попадает в квартиру на 2‑м.

Женщина отметила, что жильцы просили УК устранить проблему, но она до сих пор не решена.