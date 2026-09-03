В России предложили ввести мораторий на проверки пострадавших от атак ВСУ предпринимателей

Генпрокурор России высказался о способах помочь пострадавшему от атак ВСУ бизнесу. В качестве мер поддержки Александр Гуцан предложил ввести мораторий на проверки пострадавших предпринимателей на 2027 год, в том числе органами прокуратуры. Еще одним инструментом генпрокурор назвал отсрочки и рассрочки обязательных платежей и установление льготных периодов для малого и среднего бизнеса без ухудшения кредитной истории.

В России предложили ввести мораторий на проверки пострадавших от атак ВСУ предпринимателей. Об этом пишет РИА Новости.

Генпрокурор России высказался о способах помочь пострадавшему от атак ВСУ бизнесу. В качестве мер поддержки Александр Гуцан предложил ввести мораторий на проверки пострадавших предпринимателей на 2027 год, в том числе органами прокуратуры.

Еще одним инструментом генпрокурор назвал отсрочки и рассрочки обязательных платежей и установление льготных периодов для малого и среднего бизнеса без ухудшения кредитной истории.