В пятницу в Рязанской области пройдут дожди
В пятницу, 4 сентября, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдут кратковременный дождь. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер юго-западный, ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +8, +13°С, днем поднимется до +18, +23°С.
В пятницу в Рязанской области пройдут дожди. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
В пятницу, 4 сентября, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдут кратковременный дождь. Ночью и утром местами возможен туман.
Ветер юго-западный, ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +8, +13°С, днем поднимется до +18, +23°С.