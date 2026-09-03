В Красноярском крае медведь убил двух пенсионерок

В Енисейском округе Красноярского края нашли тела двух женщин, которые несколько дней назад ушли в лес за грибами и не вернулись. На телах обнаружили повреждения, предварительно свидетельствующие о нападении медведя. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
31 августа две жительницы поселка Подтесово 1953 и 1959 годов рождения отправились в лес. Домой они не вернулись, после чего родственники обратились в полицию.
2 сентября на поиски женщин вышли спасатели, сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. Поисковые группы обследовали около 200 тыс. квадратных метров тайги. Примерно в трех-четырех километрах от поселка спасатели обнаружили тела пропавших.
Сейчас на месте работают следователи.
В округе создали специальную оперативную группу из охотников и силовиков. Она будет реагировать на сообщения о появлении медведей. Глава Енисейского округа Евгений Петренко призвал жителей не ходить в лес и не выходить из домов в темное время суток.
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.