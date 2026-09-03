В двух округах Рязанской области отключат свет 4 сентября

Отмечается, что с 09:00 до 16:00 электричества не будет в следующих населенных пунктах Сасовского района: Демушкино; Ласицы; Рожково; Шевали-Майданы; Таировка. А также с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 ресурс отключат в населенных пунктах: Молодёжный; Сасовский; микрорайон «Южный» дома № 31,32,33,34,44,48,51; улица Краснознамённая, дом 20. Помимо этого, без электроэнергии останутся и жители Милославского округа. Света не будет с 09:00 до 16:00 в селе Чернава. А также с 09:30 до 15:00 в поселке Арцыбашевской шахты 3.

В двух округах Рязанской области отключат свет 4 сентября. Об этом сообщили в пресс-службах райадминистраций.

Отмечается, что с 09:00 до 16:00 электричества не будет в следующих населенных пунктах Сасовского района:

Демушкино;

Ласицы;

Рожково;

Шевали-Майданы;

Таировка.

А также с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 ресурс отключат в населенных пунктах:

Молодёжный;

Сасовский;

микрорайон «Южный» дома № 31,32,33,34,44,48,51;

улица Краснознамённая, дом 20.

Помимо этого, без электроэнергии останутся и жители Милославского округа. Света не будет с 09:00 до 16:00 в селе Чернава. А также с 09:30 до 15:00 в поселке Арцыбашевской шахты 3.