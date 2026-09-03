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В двух округах Рязанской области отключат свет 4 сентября
Отмечается, что с 09:00 до 16:00 электричества не будет в следующих населенных пунктах Сасовского района: Демушкино; Ласицы; Рожково; Шевали-Майданы; Таировка. А также с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 ресурс отключат в населенных пунктах: Молодёжный; Сасовский; микрорайон «Южный» дома № 31,32,33,34,44,48,51; улица Краснознамённая, дом 20. Помимо этого, без электроэнергии останутся и жители Милославского округа. Света не будет с 09:00 до 16:00 в селе Чернава. А также с 09:30 до 15:00 в поселке Арцыбашевской шахты 3.

В двух округах Рязанской области отключат свет 4 сентября. Об этом сообщили в пресс-службах райадминистраций.

Отмечается, что с 09:00 до 16:00 электричества не будет в следующих населенных пунктах Сасовского района:

  • Демушкино;
  • Ласицы;
  • Рожково;
  • Шевали-Майданы;
  • Таировка.

А также с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 ресурс отключат в населенных пунктах:

  • Молодёжный;
  • Сасовский;
  • микрорайон «Южный» дома № 31,32,33,34,44,48,51;
  • улица Краснознамённая, дом 20.

Помимо этого, без электроэнергии останутся и жители Милославского округа. Света не будет с 09:00 до 16:00 в селе Чернава. А также с 09:30 до 15:00 в поселке Арцыбашевской шахты 3.