Трамп заявил, что готов провести новый саммит с Путиным

По словам президента США, он готов встретиться с российским президентом, когда конфликт на Украине подойдет к завершению. Трамп также отметил, что Соединенные Штаты хотят поддерживать «хорошие отношения с Россией, с Украиной, со всеми». Он указал, что это было бы выгодно для бизнеса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести новый саммит с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 2 сентября сообщило РИА Новости.

По словам президента США, он готов встретиться с российским президентом, когда конфликт на Украине подойдет к завершению.

Трамп также отметил, что Соединенные Штаты хотят поддерживать «хорошие отношения с Россией, с Украиной, со всеми». Он указал, что это было бы выгодно для бизнеса.