Татьяна Панфилова провела личный прием с жителями Рязанской области

В рамках личного приема глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова встретилась с жителями поселка Ворошиловка. В основном вопросы заявителей касались темы благоустройства территорий. Об этом сообщили на сайте гордумы. Одним из рассмотренных вопросов стало обращение о благоустройстве спортивной площадки, расположенной в районе детского сада № 23. Жители рассказали, что, несмотря на запущенное состояние площадки, здесь собираются подростки для занятий доступными видами спорта. Татьяна Панфилова отметила, что приведение в порядок спортивной площадки необходимо и действительно важно, и пояснила, что благоустройство территории возможно в рамках программы поддержки местных инициатив.

В рамках личного приема глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова встретилась с жителями поселка Ворошиловка. В основном вопросы заявителей касались темы благоустройства территорий. Об этом сообщили на сайте гордумы.

Одним из рассмотренных вопросов стало обращение о благоустройстве спортивной площадки, расположенной в районе детского сада № 23. Жители рассказали, что, несмотря на запущенное состояние площадки, здесь собираются подростки для занятий доступными видами спорта.

Татьяна Панфилова отметила, что приведение в порядок спортивной площадки необходимо и действительно важно, и пояснила, что благоустройство территории возможно в рамках программы поддержки местных инициатив.

«Именно программа поддержки местных инициатив позволяет эффективно решать насущные вопросы развития микрорайонов и способствует более ответственному отношению к общественному имуществу в дальнейшем», — отметила глава города.

Также было рассмотрено обращение по поводу приведения в нормативное состояние изоляции теплотрассы.

В завершение встречи жители поблагодарили Татьяну Панфилову за помощь в установке нового освещения вдоль дорожки к детскому саду № 23. Родителям и детям стало удобнее и безопаснее добираться до детского учреждения.

Все прозвучавшие вопросы в ближайшее время будут проработаны совместно с профильными структурными подразделениями администрации города.