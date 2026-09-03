Суд изучил посты в Telegram-каналах рязанского журналиста Комарова

На процессе были озвучены выводы экспертизы, подтверждающей, что Комаров обсуждал публикацию негативных материалов о адвокате Алексее Чайковском и вымогательство 300 тысяч рублей. Суд изучил 73 скриншота из Telegram-каналов, где Комаров обвинял Чайковского в коррупции и аморальных поступках. Наумкин, другой потерпевший, также подвергся оскорблениям. Эксперт отметил провокационный характер текстов о Чайковском, а часть публикаций обвиняли Наумкина в обмане. Суд рассмотрел протоколы обысков, в ходе которых были изъяты телефоны и документы редакции. Прокурор представил около 25 договоров на рекламные услуги, заключенных Комаровым. После 2-х часов оглашения материалов Комаров запросил перерыв, и судья предложила перенести заседание для допроса потерпевшего и свидетелей.

В Советском районном суде Рязани продолжились слушания по уголовному делу главного редактора издания «Своя колокольня» Михаила Комарова. На заседании присутствовал корреспондент РЗН.инфо.

Перед началом заседания Михаил Комаров попросил сфотографировать его в аквариуме в зале суда с «массонским знаком».

На процессе были зачитаны выводы экспертизы. Специалист пришел к выводу, что Комаров вел разговор о публикации негативных материалов о потерпевшем по уголовному делу адвокате Алексее Чайковском, а также обсуждал конкретные суммы вымогательства в размере 300 тысяч рублей, разделенные на три части. Аудиозаписи этих разговоров со вторым потерпевшим Алексеем Наумкиным сделал сам Чайковский, который присутствовал при телефонном звонке.

Также в суде были исследованы 73 скриншота с постами из Telegram-каналов, которые Комаров признал своими. Часть документов не представила интереса для следствия, однако в остальной части прокурор зачитывал публикации, содержащие чувствительную информацию для потерпевших. В этих материалах Михаил Комаров обвинял Алексея Наумкина в различных преступлениях, включая мошенничество и дачу взяток.

В адрес Чайковского выходили публикации с оскорбительными ярлыками. В текстах ему приписывалось участие в схеме с задержаниями и освобождениями рязанцев за взятки и другие аморальные поступки, связанные с личной жизнью адвоката и его семьи.

Другим потерпевшим стал Алексей Наумкин, которого в каналах Комарова называли «бывшим закодированным алкоголиком», утверждали, что он «захватил и разграбил завод „Рязцветмет“». Также публиковались другие обвинения в аморальном образе жизни. Все эти сведения, как указано в материалах дела, являются ложными.

Следом были озвучены выводы эксперта об этих публикациях. Специалист подтвердил наличие негативной информации в постах об адвокате Алексее Чайковском, отметив, что тексты носят характер намеренной провокации и характеризуют его как мошенника, «жулика» и аморального человека. В части публикаций о Наумкине эксперт не усмотрел негативной информации, однако в другой части сообщалось, что он якобы обманул множество людей, ведет аморальный образ жизни и обвинялся в подкупе силовиков, мошенничестве и других преступлениях.

Суд также изучил протоколы обысков двух квартир. В ходе следственных действий были изъяты два телефона, в том числе кнопочный Samsung, еще один телефон китайской марки, паспорт, несколько флешек, диски, планшет Samsung, банковские карты нескольких банков и документы с внутренней информацией о редакции «Своя колокольня». Кроме того, обыскивались квартиры сотрудников Комарова, у которых также была изъята техника.

В рамках заседания прокурор озвучил содержание и цены около 25 договоров на рекламные услуги, которые Комаров заключал с рязанскими властями, а также с различными хозяйствующими субъектами.

После двух часов оглашения письменных материалов по делу подсудимый попросил технический перерыв. Судья предложила перенести заседание, и на следующем процессе было решено допросить потерпевшего Чайковского и свидетелей по делу.

Напомним, по версии следствия, подсудимый администрировал несколько популярных Telegram-каналов: «Усы Куракиной», «Усы Зызина», «аТипичная Рязань 18+» и «Неприличная Рязань». В этих каналах Комаров публиковал оскорбительные посты о потерпевшем Алексее Наумкине. Тот попросил прекратить публикации. За прекращение постов, в которых Наумкина обвиняли во взятках и других преступлениях, Комаров, как утверждает следствие, потребовал от него деньги: 100 тысяч рублей наличными и ежемесячные переводы по 35 тысяч рублей. Аналогичную схему главред «Своей колокольни» применил и в отношении рязанского адвоката Алексея Чайковского.

Подробнее об обстоятельствах уголовного дела главного редактора рязанского издания «Своя колокольня» можно прочитать в сюжете РЗН.инфо.