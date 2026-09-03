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Сотрудники Рязанского приборного завода провели танцевальный флешмоб для учеников рязанской школы № 39
В рамках сотрудничества между Государственным Рязанским приборным заводом (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) и школой № 39 был организован танцевальный флешмоб для учеников. В мероприятии, приуроченном ко Дню знаний, приняли участие около 400 школьников.

В рамках сотрудничества между Государственным Рязанским приборным заводом (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) и школой № 39 был организован танцевальный флешмоб для учеников. В мероприятии, приуроченном ко Дню знаний, приняли участие около 400 школьников.

С приветственным словом выступили директор МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» Ольга Сафронова и председатель Молодежного центра АО «ГРПЗ» Василий Муранов.

Как подчеркнули организаторы мероприятия, в учебном процессе важны не только хорошие оценки, но и здоровье. Чтобы ребята получили заряд позитива и энергии в начале учебного года, представители Молодежного центра провели для учеников танцевальный флешмоб и подарили всем по прянику. Завершился праздник музыкальным выступлением сотрудника предприятия.

«Со школой № 39 нас связывают годы плодотворной совместной работы. В 2025 году здесь был открыт инженерный класс, где школьники углубленно изучают физику и математику, занимаются исследовательской и практической деятельностью вместе со специалистами предприятия. На протяжении года завод и школа проводят совместные образовательные мероприятия. Мы готовим ребят к осознанному выбору профессии, знакомим их с современным производством и инженерными специальностями. Но наше партнерство — это не только профориентация. Нам важно поддерживать ребят и создавать для них яркие, запоминающиеся события, ведь хорошее настроение и физическая активность так же важны для растущего поколения, как знания и учебные достижения», — подчеркнул генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Сотрудничество Приборного завода и школы № 39 продолжится в 2026—2027 учебном году. Запланированы уроки профориентации, мастер-классы, тренинги, участие учеников школы в заводских мероприятиях, в том числе в интеллектуальном турнире «Эрудит» и церемонии «Посвящение в рабочие».