Синоптики рассказали, когда рязанцам ждать «бабьего лета»

По словам ученых, в течение 1-й декады сентября Рязанскую область накроет постепенное похолодание и период осеннего ненастья. «Но вслед за этим будет улучшение погоды. По предварительным оценкам, бабье лето следует ожидать ближе к концу сентября», — отметили синоптики.