СФР рассказал рязанским мамам о пособиях при ликвидации компании

Жительницы Рязанской области смогут получать пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет, даже если компания, в которой они работали, ликвидирована. Пособие по беременности и родам выплачивают сразу за весь период отпуска. Его размер рассчитывают исходя из 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. В Рязанской области выплата за 140 дней составляет 85 740 рублей 67 копеек.

Жительницы Рязанской области смогут получать пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет, даже если компания, в которой они работали, ликвидирована. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по региону.

Пособие по беременности и родам выплачивают сразу за весь период отпуска. Его размер рассчитывают исходя из 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. В Рязанской области выплата за 140 дней составляет 85 740 рублей 67 копеек.

Для получения пособия женщина должна быть уволена из-за ликвидации организации и в течение года после увольнения получить статус безработной в центре занятости. Заявление необходимо подать не позднее шести месяцев после окончания отпуска по беременности и родам.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет также могут получать женщины, которых уволили во время отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком. При ликвидации компании выплату вместо мамы может оформить отец, другой родственник или опекун.

Размер пособия составляет 40% среднего заработка по месту работы за год, предшествовавший отпуску по уходу за ребенком. При этом получатель выплаты не должен одновременно получать пособие по безработице.

Оформить пособия жители Рязанской области могут через портал Госуслуг или лично в клиентских службах Соцфонда.