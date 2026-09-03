Рязанского тренера Елену Иванову наградили Почетной грамотой президента

Тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва «Лидер» Елена Иванова получила Почетную грамоту президента России. Соответствующее распоряжение Владимир Путин подписал 24 августа. Об этом сообщили в Минспорте Рязанской области.

Тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва «Лидер» Елена Иванова получила Почетную грамоту президента России. Соответствующее распоряжение Владимир Путин подписал 24 августа. Об этом сообщили в Минспорте Рязанской области.

Елена Иванова начала тренерскую карьеру в 1966 году в Касимовской детской спортивной школе. Сейчас она имеет звание заслуженного тренера России и работает тренером-преподавателем высшей квалификационной категории.

С 1996 года она регулярно входит в десятку лучших тренеров Рязанской области и неоднократно становилась лауреатом различных спортивных наград.

За годы работы тренер подготовила двух заслуженных мастеров спорта, пять мастеров спорта международного класса, 40 мастеров спорта и более 500 кандидатов в мастера спорта.

Среди ее воспитанников — заслуженный мастер спорта России Захар Петров, финалист Олимпийских игр 2024 года и шестикратный чемпион мира по гребле.

Фото: Минспорт Рязанской области.