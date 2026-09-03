Рязанку приговорили к 7 годам колонии за смерть сожителя

Октябрьский районный суд Рязани приговорил 47-летнюю женщину к семи годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Уголовное дело рассмотрели по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Суд установил, что в апреле 2026 года женщина вместе с сожителем распивала алкоголь в квартире на улице Тимуровцев. Между ними произошел конфликт из-за отсутствия спиртного. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина не менее девяти раз ударила лежавшего на полу мужчину металлической рукояткой ножа в область головы и туловища.

Октябрьский районный суд Рязани приговорил 47-летнюю женщину к семи годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Уголовное дело рассмотрели по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Суд установил, что в апреле 2026 года женщина вместе с сожителем распивала алкоголь в квартире на улице Тимуровцев. Между ними произошел конфликт из-за отсутствия спиртного.

Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина не менее девяти раз ударила лежавшего на полу мужчину металлической рукояткой ножа в область головы и туловища. После этого она прекратила избиение и вызвала скорую помощь.

Мужчину госпитализировали, однако в тот же день он скончался в больнице.

В суде женщина полностью признала вину. С учетом характера преступления и степени его общественной опасности суд назначил ей семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.