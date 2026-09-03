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Рязанка потеряла 95 тысяч рублей из-за предложения заработать на криптовалюте
Прокуратура Рязанского района через суд взыскала 95 тыс. рублей с жителя Брянской области в пользу 57-летней местной жительницы, ставшей жертвой мошенников. Летом прошлого года женщину добавили в чат, связанный с заработком на купле-продаже криптовалюты. После общения с администратором группы она перевела 95 тыс. рублей на указанный им «безопасный» счет. Во время расследования установили владельца банковской карты, на которую поступили деньги. Им оказался житель Брянской области, выполнявший роль дроппера.

Прокуратура Рязанского района через суд взыскала 95 тыс. рублей с жителя Брянской области в пользу 57-летней местной жительницы, ставшей жертвой мошенников. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

Летом прошлого года женщину добавили в чат, связанный с заработком на купле-продаже криптовалюты. После общения с администратором группы она перевела 95 тыс. рублей на указанный им «безопасный» счет.

Во время расследования установили владельца банковской карты, на которую поступили деньги. Им оказался житель Брянской области, выполнявший роль дроппера.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с мужчины суммы неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокурора Рязанского района.