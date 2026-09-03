Рязанец выплатил дочери 1,1 млн рублей долга по алиментам

Житель Шиловского района выплатил 1,1 млн рублей задолженности по алиментам после вмешательства судебных приставов. Деньги мужчина перечислил накануне 1 сентября и начала нового учебного года. В отделение судебных приставов по Шиловскому и Путятинскому районам обратилась мать несовершеннолетней девочки.

Житель Шиловского района выплатил 1,1 млн рублей задолженности по алиментам после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Рязанской области.

В отделение судебных приставов по Шиловскому и Путятинскому районам обратилась мать несовершеннолетней девочки. После возбуждения исполнительного производства пристав направила запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, чтобы установить имущественное положение должника.

Позже удалось установить местонахождение мужчины. Он сообщил приставу, что уже длительное время живет в Москве.

После этого пристав арестовала счета должника. В результате мужчина полностью погасил задолженность перед дочерью в размере 1,1 млн рублей. Деньги мужчина перечислил накануне 1 сентября и начала нового учебного года.