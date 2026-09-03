Рязанец попал под суд из-за долга по алиментам более миллиона рублей

Октябрьский райсуд Рязани вынес приговор 42-летнему мужчине, признанному виновным в неуплате алиментов на своих двоих несовершеннолетних детей. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры. Суд установил, что отец игнорировал свои родительские обязанности, накопив долг в размере более 1 миллиона 338 тысяч рублей. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за уклонение от выплаты алиментов, однако это не изменило его поведения. Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.

Октябрьский райсуд Рязани вынес приговор 42-летнему мужчине, признанному виновным в неуплате алиментов на своих двоих несовершеннолетних детей. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

Суд установил, что отец игнорировал свои родительские обязанности, накопив долг в размере более 1 миллиона 338 тысяч рублей.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за уклонение от выплаты алиментов, однако это не изменило его поведения. Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.