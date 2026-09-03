Рязанцев пригласили на День Солотчи 13 сентября

Об этом сообщили в группе «ТОС поселка Солотча». Праздник включит в себя концертную программу, мастер-классы, благотворительную ярмарку и фотовыставку. Также состоится награждение активных жителей. Начало мероприятия запланировано на 12:00 на Монастырской площади. Отмечается, что организаторами праздника являются Префектура микрорайона Солотча, Управление общественных отношений и поддержки гражданских инициатив администрации города Рязани и ТОС поселка Солотча. Праздник проходит при поддержке депутата Рязанской областной Думы С. В. Пупкова и депутата Рязанской городской Думы П. А. Аверина. Возрастное ограничение: 0+.