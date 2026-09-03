Рязанцев предупредили об отключении воды в ночь на 4 сентября

Холодной воды не будет c 21:00 3 сентября до 06:00 4 сентября по адресам: 8-й район 1, 2, 2 корп.2, 2а, 3-12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 24 корп.1, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 37 корп.1, 38-44, 46-53, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 69-81, 82 корп.1, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 корп.1, 91а, 92, 93, 94, 95, 96, 96 корп.1, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 105а, 106, 106а, 107, 107а, 108, 109, 110, 110а, 111, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 124 корп.1, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 140а, 141, 142, 143, 144, 145-145а, 145б, 146, 149, 150, 151, 151 корп.1, 152, 154, 155, 157, 158а, 159, 161, 165, 166, 169, 174, 178, 178а, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188б.

Рязанцев предупредили об отключении воды в ночь на 4 сентября. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Холодной воды не будет c 21:00 3 сентября до 06:00 4 сентября по адресам: