Рязань вошла в лидеры по наценке на квартиры с дизайнерским ремонтом

В Рязани квартиры с дизайнерским ремонтом в среднем стоят на 64% дороже жилья с косметическим ремонтом. По этому показателю город вошел в число лидеров среди крупнейших городов России. Аналитики изучили рынок вторичного жилья в 38 крупных городах России, а также Московской и Ленинградской областях. В среднем по стране квартира с дизайнерским ремонтом стоит в полтора раза дороже жилья с косметическим ремонтом.

В Рязани квартиры с дизайнерским ремонтом в среднем стоят на 64% дороже жилья с косметическим ремонтом. По этому показателю город вошел в число лидеров среди крупнейших городов России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе «Циана».

Аналитики изучили рынок вторичного жилья в 38 крупных городах России, а также Московской и Ленинградской областях. В среднем по стране квартира с дизайнерским ремонтом стоит в полтора раза дороже жилья с косметическим ремонтом.

Самая большая наценка за дизайнерский ремонт зафиксирована в Ростове-на-Дону — 69%. Следом идут Волгоград с 68%, Краснодар с 66% и Рязань с 64%.

В среднем по России в августе квадратный метр квартиры с дизайнерским ремонтом стоил 201 тыс. рублей. Жилье с евроремонтом продавалось в среднем по 166 тыс. рублей за квадратный метр, а с косметическим — по 137 тыс. рублей.