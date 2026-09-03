Россиян предупредили о мошеннической схеме в аэропортах

Мошенники в аэропортах используют поддельные QR-коды, чтобы обманом получить паспортные данные пассажиров. Об этом предупредил Сергей Тунчик, руководитель сектора «Информационная безопасность» Лиги цифровой экономики. По его словам, мошенники могут попросить пассажиров отсканировать QR-код для «подтверждения посадочного талона», что выглядит безобидно. На самом деле, этот код может перенаправить на поддельный сайт авиакомпании, где просят ввести паспортные и банковские данные. Также мошенники могут предлагать компенсации за задержки рейсов через фейковые боты, которые имитируют поддержку и запрашивают личные данные. Тунчик также предупредил о рисках при использовании общедоступных USB-портов для зарядки устройств. При подключении к ним на телефон может установиться вредоносное ПО, которое даст доступ к данным.

Мошенники в аэропортах используют поддельные QR-коды, чтобы обманом получить паспортные данные пассажиров. Об этом предупредил Сергей Тунчик, руководитель сектора «Информационная безопасность» Лиги цифровой экономики.

По его словам, мошенники могут попросить пассажиров отсканировать QR-код для «подтверждения посадочного талона», что выглядит безобидно. На самом деле, этот код может перенаправить на поддельный сайт авиакомпании, где просят ввести паспортные и банковские данные. Также мошенники могут предлагать компенсации за задержки рейсов через фейковые боты, которые имитируют поддержку и запрашивают личные данные.

Тунчик также предупредил о рисках при использовании общедоступных USB-портов для зарядки устройств. При подключении к ним на телефон может установиться вредоносное ПО, которое даст доступ к данным.

Чтобы избежать мошенничества, Тунчик советует подключаться только к проверенному Wi-Fi, проверять адреса сайтов и не сканировать QR-коды без подтверждения их подлинности. Он также рекомендует заряжать устройства от собственных блоков питания или портативных аккумуляторов.