Путин заявил, что уровень рождаемости в России недостаточен

При этом, как указал глава государства, Россия находится не в самом худшем положении по сравнению со странами Дальнего Востока. Президент добавил, что у РФ есть опыт улучшения демографический ситуации после 90-х годов, и он обязательно повторится.

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране недостаточно того уровня рождаемости, который есть сейчас. Его слова передало 3 сентября РИА Новости.

При этом, как указал глава государства, Россия находится не в самом худшем положении по сравнению со странами Дальнего Востока.

Президент добавил, что у РФ есть опыт улучшения демографический ситуации после 90-х годов, и он обязательно повторится.