Путин заявил, что уровень рождаемости в России недостаточен
При этом, как указал глава государства, Россия находится не в самом худшем положении по сравнению со странами Дальнего Востока. Президент добавил, что у РФ есть опыт улучшения демографический ситуации после 90-х годов, и он обязательно повторится.
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране недостаточно того уровня рождаемости, который есть сейчас. Его слова
При этом, как указал глава государства, Россия находится не в самом худшем положении по сравнению со странами Дальнего Востока.
Президент добавил, что у РФ есть опыт улучшения демографический ситуации после 90-х годов, и он обязательно повторится.