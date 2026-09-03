Путин ответил на вопрос о топливном кризисе в России

По словам президента, Россия столкнулась с топливным кризисом, поскольку исходила из того, что нефтеперерабатывающие заводы не могут быть объектами атак, однако ошиблась в этом. Однако ответ России на украинские атаки на НПЗ оказался «весьма значимым». Президент также отметил, что российские компании включились в работу по защите НПЗ и результат уже есть и будет.

Путин ответил на вопрос о топливном кризисе в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента, Россия столкнулась с топливным кризисом, поскольку исходила из того, что нефтеперерабатывающие заводы не могут быть объектами атак, однако ошиблась в этом. Однако ответ России на украинские атаки на НПЗ оказался «весьма значимым».

Президент также отметил, что российские компании включились в работу по защите НПЗ и результат уже есть и будет.