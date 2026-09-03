Путин: на сегодня нет сценария, который потребовал бы мобилизации в России

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент Владимир Путин заявил, что в России нет необходимости в мобилизации. Он отметил, что соответствующих предпосылок и факторов сейчас нет. Президент назвал вбросы про якобы возможную мобилизацию в РФ попыткой повлиять на выборы в Госдуму.