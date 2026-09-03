Приложение СберKids снова доступно владельцам iPhone

Сбер рекомендует не откладывать установку и скачать новое приложение на iPhone ребёнка прямо сейчас, пока оно доступно в App Store

Сбер выпустил новое приложение СберKids для устройств на iOS. Оно доступно в App Store под названием SpeakaBoo. Скачать его можно по ссылке на официальных ресурсах Сбера. Банк рекомендует установить приложение, пока оно доступно в магазине.

Мобильное приложение СберKids разработано для детей от 6 до 14 лет и объединяет финансовые инструменты и образовательные материалы. В приложении ребёнок может следить за балансом детской СберКарты, копить деньги на свои цели, оплачивать покупки по QR-коду и получать бонусы Спасибо.

Детское приложение становится первым шагом к финансовой грамотности: ребёнок постепенно учится самостоятельно распоряжаться деньгами, но при этом сохраняет поддержку и контроль со стороны взрослых. Родители видят все операции ребёнка через СберБанк Онлайн, смогут быстро пополнять его карту и устанавливать лимиты на расходы.

С 1 сентября у СберКота — ассистента на базе GigaChat — появился новый навык: теперь он помогает школьникам с домашними заданиями по математике с первого по шестой класс. Ребёнку достаточно нажать на лапку в приложении и написать «Разобрать домашку по математике».

Цифровой помощник анализирует задачу, предлагает шаги для размышления, задаёт уточняющие вопросы, объясняет логику и учит разбираться в предмете. Ребёнок сам проходит путь от условия до решения. Если школьник спросит: «Правильно ли я решил?», — СберКот не даст конечный ответ. Вместо этого он предложит ещё несколько подсказок, чтобы ученик сам проверил решение.

Для входа в приложение потребуется ввести номер детской СберКарты и подтвердить авторизацию кодом из СМС с номера 900. Сбер рекомендует устанавливать приложение только по ссылкам, размещённым на официальных ресурсах банка.

Кирилл Бессонов, начальник управления «СберKids» Сбербанка:

«Мы выпустили для владельцев iPhone новое приложение СберKids, в котором сохранили привычные сервисы и добавили новые возможности. Теперь дети могут не только управлять карманными деньгами и узнавать больше о финансах и безопасности, но и обращаться к СберКоту, чтобы начать лучше разбираться в математике. Важно, что ассистент не решает задания за ребёнка, а объясняет логику, задаёт наводящие вопросы и помогает самостоятельно найти ответ».

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Фото предоставлено Пресс-службой ПАО Сбербанк.