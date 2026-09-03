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При атаке БПЛА на Московскую область пострадали два человека
За ночь над Московской областью уничтожили 56 беспилотников. В результате атаки пострадали два человека, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. При атаке пострадали двое мужчин. 44-летний житель находился в проезжавшем мимо автомобиле, который задели обломки беспилотника. Второй пострадавший, 22-летний мужчина, работал на расположенной рядом стройке и получил осколочное ранение бедра.

За ночь над Московской областью уничтожили 56 беспилотников. В результате атаки пострадали два человека, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В Кубинке беспилотник попал в многоквартирный дом на Наро-Фоминском шоссе. Произошло возгорание на восьмом и девятом этажах, также загорелся балкон на седьмом. Из дома эвакуировали 10 человек, пожар полностью ликвидировали.

При атаке пострадали двое мужчин. 44-летний житель находился в проезжавшем мимо автомобиле, который задели обломки беспилотника. Второй пострадавший, 22-летний мужчина, работал на расположенной рядом стройке и получил осколочное ранение бедра.

Обоих мужчин госпитализировали в Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде. Их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

Еще один беспилотник попал в многоквартирный дом в Павловском Посаде на улице 1 Мая. Возгорания не произошло, в восьми квартирах выбило окна. Жильцов эвакуируют.

В деревне Большое Буньково Богородского округа беспилотник попал на территорию завода, где произошло возгорание.

Эвакуированные жители дома в Кубинке находятся в пункте временного размещения. Специалисты оценивают повреждения, после обследования власти планируют начать восстановительные работы.

Фото: соцсети Андрея Воробьева.