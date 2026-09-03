Ozon опроверг слухи о росте цен на товары из-за атак ВСУ

Как указали в публикации, в период с 20 августа по 1 сентября цены на маркетплейсе снизились на 3,5%. При этом до 20 августа стоимость товаров оставалась стабильной на протяжении пяти недель. В компании подчеркнули, что существенных колебаний в эти периоды не наблюдалось: например, цены 22 августа (в день первой атаки) не отличались от показателей 20 августа.

Ozon опроверг слухи о росте цен из-за атак ВСУ на склады. Об этом 3 сентября сообщили в официальном Telegram-канале компании.

Как указали в публикации, в период с 20 августа по 1 сентября цены на маркетплейсе снизились на 3,5%. При этом до 20 августа стоимость товаров держалась на одном уровне на протяжении пяти недель.

В компании подчеркнули, что существенных колебаний в эти периоды не наблюдалось: например, цены 22 августа (в день первой атаки) не отличались от показателей 20 августа.