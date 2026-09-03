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Новак: расходы на защиту НПЗ не повлияют на цены топлива
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что расходы нефтяных компаний на защиту нефтеперерабатывающих заводов не отразятся на стоимости топлива. Об этом сообщает телеканал «Россия-24». На Восточном экономическом форуме он подчеркнул, что компании покрывают эти затраты самостоятельно. Новак также отметил, что цены на автозаправочных станциях для вертикально интегрированных компаний растут примерно на уровне инфляции, выполняя тем самым социальную функцию.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что расходы нефтяных компаний на защиту нефтеперерабатывающих заводов не отразятся на стоимости топлива. Об этом сообщает телеканал «Россия-24».

На Восточном экономическом форуме он подчеркнул, что компании покрывают эти затраты самостоятельно.

Новак также отметил, что цены на автозаправочных станциях для вертикально интегрированных компаний растут примерно на уровне инфляции, выполняя тем самым социальную функцию.