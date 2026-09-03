Над Россией сбили 416 украинских беспилотников за ночь
Беспилотники самолетного типа перехвачены в период с 20.00 2 сентября до 8.00 3 сентября дежурными средствами ПВО. Дроны уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областей, московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Над Россией сбили 416 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
Беспилотники самолетного типа перехвачены в период с 20.00 2 сентября до 8.00 3 сентября дежурными средствами ПВО.
Дроны уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областей, московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Напомним, в Рязанской области объявлена беспилотная опасность.