На трассе М-5 под Рязанью произошло ДТП
Авария произошла утром в четверг, 3 сентября, на трассе М-5 «Урал» в Рыбновском округе. В районе регулируемого перекрестка у поворота на Ходынинские Дворики столкнулись две легковушки. Движение на этом участке трассы оказалось затруднено. О пострадавших информации нет.
На трассе М-5 под Рязанью произошло ДТП. Об этом сообщает портал
Авария произошла утром в четверг, 3 сентября, на трассе М-5 «Урал» в Рыбновском округе. В районе регулируемого перекрестка у поворота на Ходынинские Дворики столкнулись две легковушки.
Движение на этом участке трассы оказалось затруднено.
О пострадавших информации нет.