На трассе М-5 под Рязанью произошло ДТП

Авария произошла утром в четверг, 3 сентября, на трассе М-5 «Урал» в Рыбновском округе. В районе регулируемого перекрестка у поворота на Ходынинские Дворики столкнулись две легковушки. Движение на этом участке трассы оказалось затруднено. О пострадавших информации нет.